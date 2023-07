WEER. Stralend zonnig weer in Oosterzele vandaag

Breuk in waterlei­ding zorgt voor schade aan elektrici­teits­kast

In Sint-Lievens-Houtem is zondagochtend een deel van de bevolking zonder stroom gevallen. De oorzaak is een breuk in een waterleiding, die ook schade berokkende aan een elektriciteitscabine. De nodige instanties proberen alles zo snel mogelijk te verhelpen.