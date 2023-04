WEER. Overwegend bewolkt weer in Oosterzele vanochtend

Opnieuw zonnepane­len in brand op dak van een bedrijf in industrie­park aan Honderdweg

Bij Normec Foodcare, een bedrijf aan de Honderdweg in het industriepark in Wetteren Kwatrecht, vatten maandag omstreeks 17.30 uur enkele zonnepanelen op het dak vuur. Het is de tweede soortgelijke brand in de straat in één week na de brand bij Degroof Food. Het personeel werd geëvacueerd.