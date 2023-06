WEER. Heldere ochtend in Oosterzele

Bromfiet­ser raakt gewond bij aanrijding met tractor

In de Groene Wegel in Wetteren is zaterdagnamiddag een bromfietser gewond geraakt bij een aanrijding met een tractor. De tractor kwam van een privéterrein. “De bromfietser raakte gewond maar verkeert niet in levensgevaar. Omdat de omstandigheden niet meteen duidelijk waren, werd een verkeersdeskundige opgevorderd. De straat bleef een tijdlang afgesloten", aldus de Wetterse politie.