WEER. Heldere ochtend in Oosterzele

Zomerbrade­rie in verkeers­vrije centrum en optredens in cafés

Volgend weekend kan je opnieuw kuieren en shoppen in de verkeersvrije centrumstraten van Wetteren tijdens de zomerbraderie. De ‘Topdagen’ van weleer werden in een ander jasje gestopt met onder meer optredens in de cafés in plaats van de traditionele vedettenparade op zondag.