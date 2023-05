WEER. Helder met enkele wolkenvelden in Oosterzele vanochtend

Reconstruc­tie van dodelijke steekpar­tij waarbij Tom (34) om het leven kwam: nog veel onduide­lijk­heid omtrent rol van verdachten

In de Baerdonckstraat in Wetteren houdt het parket Oost-Vlaanderen vandaag een reconstructie naar aanleiding van een dodelijke steekpartij in november vorig jaar. Daarbij kwam de 34-jarige Tom Brison uit Uitbergen om het leven.