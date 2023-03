Wandeling langs Gondebeekvallei met info over ontwikkelingen in natuurgebied

De lente-editie van het Seizoenscafé wordt een wandeling naar en langs het natuurgebied van de Gondebeekvallei en het Aelmoeseneiebos. Iedereen kan vrij vertrekken tussen 14 en 15 uur in kleine groepjes vanaf Rooberg 38. In ’t IJzeren Hekken krijg je de nodige uitleg over het parcours. Tijdens de wandeling is er een korte toelichting aan de Uilhoek en Landskoutersesteenweg, aan het natuurgebied Gondebeekvallei waar nieuwe poelen werden gecreëerd en in het Aelmoeseneiebos zelf.

Natuurcafé met pannenkoeken

Voor vertrek en bij aankomst in ’t IJzeren Hekken kan je gezellig bijpraten met vrienden en familie in het Natuurcafé. Er zijn ook pannenkoeken te verkrijgen. Zelfs als je niet meewandelt of het weer is te slecht, dan kan je die zondagnamiddag komen luisteren naar de toelichting over de natuurgebieden en de betrokken verenigingen. De wandeling is gratis. Om het aantal deelnemers in te schatten, wordt wel gevraagd om online in te schrijven via landskouter.be/wandeling. De netto-opbrengst van de consumpties in het Natuurcafé worden geschonken aan Natuurpunt om het natuurgebied van de Gondebeekvallei verder te ontwikkelen en ontsluiten.