Wagen rijdt woning Garage De Corte binnen

Het ongeval gebeurde rond 7 uur vrijdagochtend. Een bestuurde verloor, vermoedelijk door hoge snelheid en door het gladde wegdek en de sneeuw, de controle over zijn wagen en ging aan het slippen. Hij knalde in de gevel van de woning van Garage De Corte. “De woning moest worden gestut en is onbewoonbaar. Op camerabeelden is te zien dat de wagen aan zeer hoge snelheid reed. Onverantwoord in een dorp en vlakbij een school. Op dat uur zijn er al kinderen op pad", zegt burgemeester Johan Van Durme (CD&V) van Oosterzele. “Gelukkig vielen er geen gewonden maar ik hoop dat de chauffeur er lessen uit trekt", besluit Van Durme.