Vrouw (71) in levensgevaar nadat ze onder tractor van echtgenoot belandt op veld in Balegem

Gent Stad wil leegstand in winkelstra­ten aanpakken. “Praten over huurprij­zen, en bekijken waar lege winkels woningen kunnen worden”

10 oktober Gent heeft nooit grote problemen gehad met leegstaande winkels in het centrum, maar dat is aan het veranderen. Om die trend een halt toe te roepen, onderneemt de stad actie. Op huurprijzen hebben wij geen invloed, maar we willen wel het gesprek aangaan met de eigenaars", zegt schepen Sofie Bracke (Open Vld). “Vandaag is Gent-centrum ook één grote handelskern. Dat gaan we aanpassen.”