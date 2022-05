Voorverkoop nieuw seizoen De Kluize met als thema: ‘niemand vertelt zoals gij’ start vandaag

Het nieuwe theaterseizoen van GC De Kluize in Oosterzele staat in het thema van verhalen met als slogan ‘niemand vertelt zoals gij’. Het programma, met 43 eigen voorstellingen, wordt vandaag online gelanceerd. Dan start ook de abonnementsverkoop.

Het programma van De Kluize aan de Sportstraat is opgedeeld in vijf thema’s en telt 43 eigen voorstellingen. Daarnaast wordt ook samengewerkt met heel wat organisaties en verenigingen die in het laatste decennia hun vaste stek vonden in de cultuurtempel. In september 2012 opende de zaal en dat wordt zeker dit jaar nog uitbundig gevierd. Er wordt volop aan dat feestje gewerkt.

“Het Kluizeteam brouwde voor het eerste post coronaseizoen een cocktail met klassieke smaakmakers en verfrissende botanicals. Want de mens wordt geboren met een opmerkelijke verbeeldingskracht en ogenschijnlijk aangeboren vermogen om verhalen te vertellen. Verhalen kunnen ons ertoe brengen de wereld op een gemeenschappelijke manier te bezien. Daarom schotelen we een gevarieerd programma vol verhalen voor. Met ervaren vertellers en vertellers die net aan de deur komen kloppen. De slogan op onze voorgevel is meteen ook het thema van dit tiende feestjaar: niemand vertelt zoals gij”, zegt David De Landsheere, afdelingshoofd Vrije Tijd.

Vijf thema’s

Er is theater met onder meer Valentijn Dhaenens, de musketier van de monoloog, Companie Cecilia en Lieven Scheire. Maar ook hilarische stukken over de realiteit van jongeren. Muzikaal pakt De Kluize uit met jong talent zoals Naïma Joris maar ook De Dolfijntjes van Wim Opbrouck en Wim Willaert staan 30 jaar na hun oprichting op de planken in Oosterzele. Voor gezinnen zijn er de familiefilms, de uitgestelde Kapitein Winokio voorstelling en een Sinterklaasvoorstelling. Een lach en een traan is dit seizoen verzekerd met Freddy De Vadder (Try-out) en Wim Claeys. Maar ook de oude getrouwen van Kommilfoo zijn weer van de partij. En ook dans is terug van weggeweest met onder meer Jan Martens (GRIP) en het Voevolk van Lisbeth Gruwez en Maarten Van Cauwenberghe.

“Na corona staan we meer dan ooit stil bij het belang van ontmoeting, bij de waarde van een verhaal”, zegt schepen Orville Cottenie (N-VA). “Als muzikant stel ik sinds de doorstart na corona vast hoe verbindend kunst in zijn ruimste vorm kan zijn. Hoe deelnemen aan het socio-culturele leven het verhaal van elk van ons mee vorm en zin geeft.”

Praktisch

De aboverkoop start op woensdag 25 mei (enkel telefonisch, via mail of live in De Kluize tijdens de openingsuren. De losse en online verkoop start op woensdag 8 juni. Je kan je abonnement zelf samenstellen uit de voorstellingen met abotarief. Je bent abonnee vanaf minstens 4 voorstellingen (2 euro korting per voorstelling), vanaf 6 voorstellingen heb je een groot abonnement (3 euro korting per voorstelling), vanaf 8 voorstellingen en meer ben je houder van een XL abonnement (4 euro korting per voorstelling).