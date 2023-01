Verbreding N42 in Oosterzele op de helling na negatief advies auditeur Raad van State

OosterzeleDe auditeur van de Raad van State heeft vastgesteld dat er voldoende redenen zijn om het GRUP ombouw N42 te vernietigen. “N(ee)42! had daartoe een verzoekschrift bij de Raad van State ingediend. Als gevolg van dit advies staat de verbreding van de N42 in Oosterzele op de helling”, klinkt het.

In het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoering Plan voor de ombouw van de N42 staan de toekomstplannen voor de verbreding van de gewestweg in Oosterzele, maar ook tussen Wetteren en Zottegem, opgelijst. De auditeur van de Raad van State heeft geoordeeld dat de Vlaamse Overheid niet grondig genoeg tewerk is gegaan. De kans is groot dat de voltallige Raad van State dit advies volgt.

“Het Actiecomité N(ee)42! voelt zich gesteund door het besluit van de auditeur van de Raad van State. Argumenten, die eerder al tot een gelijkaardig advies leidden rond de geplande werken van de N42 in Herzele, werden ook weer door de auditeur gevolgd. Het lijkt erop dat de Vlaamse Overheid halsstarrig dezelfde fouten blijft maken en haar eigen wetgeving niet volgt. De herinrichting van de N42 is een globaal project dat voor alle gemeentes samen moet bekeken worden. Dus ook mét de rotonde boven de E40 in Wetteren en het N42-traject ten zuiden van Oosterzele richting Zottegem, Herzele en Geraardsbergen”, meldt het actiecomité.

“Zowel de Vlaamse Overheid als de gemeente Oosterzele bleken niet objectief in haar voorstelling over de voordelen van haar plannen. De burger had geen of onvoldoende inspraak in dit megalomane project. En alles leek al beslist zonder dat er een weg terug is. Er waren ook te weinig oplossingen voorzien voor de massale onteigeningen en grondinname.”

Te weinig verkeersveiligheid

“Er is een reëel probleem van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid op en rond de N42. De huidige plannen zijn daarvoor geen oplossing en vormen niet meer dan een gedeeltelijke remedie voor de problematische verkeersdoorstroming. Ze zullen de verkeersveiligheid niet verhogen en leggen alle nadelen bij Oosterzele en haar inwoners. De files en bijhorende frustraties zullen blijven bestaan en zullen niet opgelost geraken. Dat er bovendien wordt gestreefd naar een capaciteit van 2400 ipv 1200 auto’s en vrachtwagens per uur en per rijrichting, wordt nauwelijks vermeld”, gaat het comité verder.

N(ee)42! wil een oplossing op menselijke schaal die de impact op het leefmilieu door luchtvervuiling, geluidshinder, visuele vervuiling, fijn stof en betonverharding maximaal beperken en voluit gaan voor verkeersveiligheid en leefbaarheid met een minimum aan ingrepen. Met snelheid remmende en geluidswerende maatregelen, kilometerheffing, groenaanplanting als visuele buffer, fietstunnels aan alle grote kruispunten” besluit het comité. Het is nu afwachten of de Raad van State haar auditeur zal volgen en bijkomende maatregelen of studies vraagt.

