Vanmiddag kans op zware regen en bewolking in Oosterzele

Achiel Buysse won drie keer de Ronde van Vlaanderen, zijn vrouw Maria verkocht ba­by-artikelen en kleindoch­ter Katrien wordt derde generatie in de zaak

Baby-artikelen en kinderkledij Buysse in Wetteren wordt vanaf april gerund door Katrien Vaarten (39). Zij werkt al 15 jaar in de zaak en neemt de winkel nu helemaal over van mama Christine Buysse (67). Katrien is de derde generatie in de zaak van Maria, echtgenote van drievoudig Ronde van Vlaanderen winnaar Achiel Buysse.