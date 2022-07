Toekomst politiekantoor Windekekouter ter discussie

In de huidige versie van het meerjarenplan staat ingeschreven dat Oosterzele 770.000 euro zal ontvangen in 2025 van de politiezone voor de verkoop van het politiegebouw aan Windekekouter. “Deze inkomensten zijn vandaag nog steeds en ten onrechte ingeschreven in het meerjarenplan. Binnen de politiezone is hier nog helemaal geen akkoord over. Op de politieraad van eind juni bevestigde de korpschef dat hierover helemaal geen afspraak of akkoord over bestaat. En dat dit evenmin reeds zou ingeschreven zijn in het meerjarenplan van de politiezone”, zegt gemeenteraadslid Filip Michiels (Open Vld Plus). Hij vraagt om de inkomsten uit de planning te halen tot er een akkoord is.

Consensus over wijkwerking politie Oosterzele

“Er is wel degelijk een concensus dat in de toekomst de wijkwerking en het lokaal onthaalpunt van de politie van Oosterzele zouden kunnen geïntegreerd worden in een nieuw te bouwen administratief centrum op het Dorp Oosterzele en dat dit inderdaad veel praktischer is voor de bevolking”, weerlegt burgemeester Johan Van Durme de kritiek. “In tussentijd heeft het architectenbureau de voorstellen van de politie verwerkt in een eerste ontwerp. Dit ontwerp zal eerst intern bij de politie bestudeerd worden en de korpschef zal verslag uitbrengen aan het politiecollege van september. Voor de financiering is er binnen het college een consensus dat de politiezone Regio Rhode & Schelde de kost zou dragen voor de huisvesting van de wijkwerking Oosterzele. In opdracht van het politiecollege werd het huidige gebouw, Windekekouter 54 in Oosterzele, een drietal jaar geleden geschat en zou dit wel degelijk voor 700.000 kunnen verkocht worden. Of dit bedrag nu ineens wordt geïnd of via een huurovereenkomst maakt dus eigenlijk niks uit. Het gaat ook nog om ramingen. De inkomsten zullen dus waarschijnlijk nog een pak hoger hoger liggen”, besluit de burgemeester.