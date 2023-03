Temperatuur stijgt in Oosterzele

Uitvaart­cen­trum neemt intrek in voormalige feestzaal: “500 jaar oude linde vormde inspiratie voor de inrichting”

Na 25 jaar verhuist DELA Uitvaartzorg Verheyden van de Van Cromphoutstraat in het centrum van Wetteren, naar de groene omgeving van de Lambroekstraat in Massemen. Daar kochten ze café en feestzaal Parking en bouwden ze het pand om tot een modern uitvaartcentrum. Op zaterdag 22 april is er een open dag voor het grote publiek.