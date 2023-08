Fietsers­bond juicht zone 30 in centrum toe: "Jaren voor gepleit"

Fietsersbond Zwalm is blij met de invoering van een zone 30 in het centrum van Munkzwalm. De zone 30 strekt zich uit vanaf de Spoorweglaan voorbij het kruispunt met de Astridstraat tot de kruising met de Zuidlaan en de spoorwegovergang tot achter de brug over de Zwalmbeek aan de Noordlaan.