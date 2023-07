Stralend zonnig weer in Oosterzele vandaag

E40 richting kust versperd door zwaar ongeval in Wetteren

Bij een ongeval met twee voertuigen en een vrachtwagen op de E40 in Wetteren is maandagavond een vrouw zwaar gewond geraakt. De wagen van de vrouw belandde op zijn dak in het midden van de snelweg. De brandweer moest de dame uit haar wagen bevrijden.