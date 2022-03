Sport- en Jeugddienst organiseert eerste LenteCUP minivoetbal

De wedstrijden starten vanaf maandag 9 mei en vinden plaats op een maandag of vrijdag tussen 19 en 22 uur in sporthal De Kluize in de Sportstraat in Oosterzele. De finale is op zaterdag 16 juli 2022. Elke ploeg speelt zeven wedstrijden verdeeld over tien weken. De top drie van elke reeks valt in de prijzen.