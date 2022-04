Sneeuwpret op Leefschool

Balegem Camille na winst in The Masked Singer ook topper op 10de Bruisend Balegem

Camille, winnares van The Masked Singer, is één van de toppers van Bruisend Balegem. Het zomerse en tweejaarlijkse muziekfeest in de Oosterzeelse deelgemeente kan op 14 augustus eindelijk haar 10de verjaardag vieren.

22 maart