Schepen Orville Cottenie trekt met nieuwe partij pro9860 naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024

RESTOTIP. Brasserie Latem: klassie­kers op topniveau en verrassin­gen uit het Verre Oosten

Dertig jaar al is Brasserie Latem een begrip in Sint-Martens-Latem en de wijde regio rond Gent. De perfecte gelegenheid om van de kookkunsten van chef Peter Van den Bossche te komen proeven. We ontdekken er de Latemse fascinatie voor de Aziatische keuken en vol-au-vent van een niet doordeweekse kip.