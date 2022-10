Route 42 zoekt een ‘Route 42-dichter 2023’

Gent Thuisver­pleeg­ster op voetpad aangereden door fietsster en vervolgens aangeval­len met ketting­slot

Aan de Tichelrei, in de buurt van het AZ Sint-Lucas in Gent, is een thuisverpleegster maandagvoormiddag aangevallen door een fietsster. Het slachtoffer was op weg naar een patiënt in een serviceflat, toen ze op het voetpad werd aangereden door een vrouw op haar fiets. Die laatste ging door het lint en viel de vrouw aan met een kettingslot.

24 oktober