Rommelmarkt voor Oekraïne brengt 1322,50 euro op

Wetteren Motorrij­der krijgt maand rijverbod nadat hij stevig de gas indrukte

K.D.G. moest zich dinsdagochtend voor de rechtbank verantwoorden voor een stevige snelheidsovertreding met zijn motorfiets. Hij werd er geflitst met een snelheid van 134 kilometer per uur in een zone waar slechts 90 kilometer per uur is toegestaan.

8 maart