Kleuter­klas­sen De Zonnewij­zer in nieuw jasje

De kleuters van basisschool De Zonnewijzer in de Zwalmlaan in Munkzwalm worden op 1 september ontvangen in een vernieuwd kleuterblok. “Elk klasje heeft een grondige opwaardering gekregen en beschikt over zijn eigen buitenruimte", zegt directeur Stijn Haegeman.