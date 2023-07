Regenbuien, maar soms ook zon in Oosterzele vandaag

Molenwater­park in Zottegem krijgt vlonderpad

Het Molenwaterparkje in Zottegem is al volop in gebruik en wordt enthousiast ontvangen door de inwoners. Maar de kers op de taart moet nog komen. “Langs het water wordt een houten wandelpad aangelegd dat volledig toegankelijk is voor mensen met beperkte mobiliteit”, zegt Ben Boone van de vzw ‘Helder Water’.