Receptie en Kommil Foo voor vrijwilligers in Oosterzele

Minderjari­ge DJ licht influen­cers op: “In plaats champagne aan een VIP-tafel werd het een Bi­fi-worst aan een tankstati­on”

Timothy en Glenn, twee influencers uit respectievelijk Wetteren en Gent, hadden op oudejaarsnacht een afspraak met een piepjonge West-Vlaamse DJ om diens set in enkele discotheken mee op te vrolijken. In ruil zouden ze een mooi centje bijverdienen en een VIP-behandeling met gratis drank krijgen. De realiteit bracht hen echter een lege club, een Bifi-worst in een tankstation en een klacht aan hun broek van de minderjarige DJ zijn moeder. “We waren inderdaad van bij het begin al achterdochtig, maar wilden hem het voordeel van de twijfel geven.” De tiener heeft ondertussen gereageerd op het voorval. “Het is allemaal een beetje uit de hand gelopen”, zucht hij.