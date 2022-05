Provincie wil 30 extra poelen in Melle, Oosterzele en Gavere: “Meer poelen zorgen voor meer amfibieën en meer biodiversiteit”

Oosterzele/Melle/GavereDe Provincie Oost-Vlaanderen stelde in de tuin van het Erfgoedhuis in Moortsele haar ambitieuze poelenplan voor het Rodeland voor. Natuurpunt Studie bracht 30 bestaande poelen en de amfibieën in kaart in Gavere, Melle en Oosterzele. “En er werden nog 30 extra locaties gesuggereerd voor de aanleg van nieuwe poelen”, zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt.

Poelen zijn voor amfibieën, libellen en water- en oeverplanten van levensbelang. Het zijn ware hotspots voor biodiversiteit met heel wat leven. Vroeger lagen ze werkelijk overal als drinkplaats voor vee. Maar de jongste decennia verdwenen ze uit het landschap. Natuurpunt Studie bracht er nu 30 in kaart met de actuele aanwezigheid van amfibieën in Gavere, Melle en Oosterzele. “Het rapport is een bruikbaar instrument voor het optimaal beheer van 30 bestaande poelen. Ook worden 30 extra locaties gesuggereerd die geschikt zijn om nieuwe poelen aan te leggen”, klinkt het.

Een poel is een ondiepe omsloten kom in het landschap met stilstaand oppervlaktewater. Poelen brengen variatie in een terrein, en levert een verscheidenheid aan planten- en diersoorten op. “In totaal hebben we zeven soorten amfibieën vastgesteld: de alpenwatersalamander, vinpootsalamander, kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker, bastaardkikker en de exotische meerkikker. Vooral de talrijke aanwezigheid van de vinpootsalamander is positief. Dit is een belangrijke soort voor de provincie Oost-Vlaanderen, waardoor vol wordt ingezet op het versterken van de bestaande populaties”, zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt.

Poelenplan met 30 extra locaties

“In dit poelenplan wordt de basis gelegd voor een veerkrachtige en sterke aanwezigheid van talrijke amfibieën in de drie Oost-Vlaamse gemeenten en belangrijk in het landschapsproject Rodeland. We willen als provincie een gebiedsgericht natuurbeleid voeren en deze soorten bevorderen en beschermen. Samen met de betrokken eigenaars, andere overheden, de regionale landschappen en natuurverenigingen actief in Rodeland, willen we met dit plan een boost geven aan de biodiversiteit”, zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur.

“De komende 4 tot 5 jaar willen we nog 30 nieuwe poelen uitgraven. Voor de kleine watersalamander worden al heel wat initiatieven genomen om het leefgebied van deze soort te versterken. Dit is immers een ambassadeursoort. De bedoeling is dat we corridors maken tussen de leefgebieden in de Makegemse bossen, het Gentbos, Aalmoesenijebos, Betsbergbos en het Blauw Kasteel in de valleigebieden van Molenbeek, Driesbeek en Gondebeek en zo het leefgebied en de migratie bevorderen. Meer poelen zorgen ook een risicospreiding van de dalende achteruitgang van de soorten”, zegt Verbelen.

Merelbeke als voorbeeld

De drie gemeenten uit deze studie maken net als buurgemeente Merelbeke, deel uit van Rodeland. Dit is een landschapsproject met 20 samenwerkende partners, waaronder Provincie Oost-Vlaanderen. Eén van de 14 doelstellingen van het Rodelandproject is het uitwerken van maatregelen voor het herstel, behoud, versterking en uitbreiding van de leefgebieden van Europees beschermde soorten. In 2005 liet het lokaal bestuur van Merelbeke een ambitieus poelenplan voor hun grondgebied opmaken. Sindsdien zijn in Merelbeke 63 nieuwe poelen aangelegd en zijn de salamanderpopulaties er sterk op vooruit gegaan. Het grootste succes werd geboekt met de kamsalamander: deze soort werd in 2004 slechts in drie poelen en in lage aantallen aangetroffen. In 2021 werd deze Rode Lijst‐soort in maar liefst 16 poelen aangetroffen en ook het aantal exemplaren dat in elk van deze locaties werd geregistreerd, is aanzienlijk toegenomen.

