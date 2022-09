Politie zoekt eigenaars van teruggevonden fietsen

Gent Burgelijke partij gaat in beroep tegen vrijspraak rusthuis voor gebrek aan voorzorg na moord op bewoonster

De vzw van het woonzorgcentrum in Gent waar een 99-jarige bewoonster in 2020 omgebracht werd door een medebewoner, die vrijgesproken werd voor onopzettelijke doding en gebrek aan voorzorg, zal zich voor het Gentse hof van beroep moeten verantwoorden. De burgerlijke partij gaat in beroep tegen het vonnis van de Gentse correctionele rechtbank vorige week woensdag.

22 september