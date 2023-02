Politie lanceert oproep voor ouders van kinderen in crèche Balegem: beelden tonen hoe kindjes hardhandig zijn aangepakt

Een peuter die in bed wordt geworpen als was het een pop, een ander kind dat naar adem hapt en een medewerker die zonder schaamte op een kinderbed kruipt om de camera af te dekken: de beelden van een kinderopvang uit Oosterzele die onze redactie hebben bereikt, gaan door merg en been. Het parket van Oost-Vlaanderen vraagt nu aan ouders van mogelijke slachtoffers om zeker naar de politie te stappen.

Ze werpt het kind van op een meter afstand in het bed en gooit ze vanop dezelfde hoogte achteloos een deken op het wenende kindje. Een tweede peuter kijkt toe hoe de vrouw met snelle pas naar hem stapt. De vrouw grijpt hem hardhandig bij de arm, draait het kind om en duwt het tegen de matras. Het kindje spartelt, huilt en snakt naar adem, maar wordt de volle 30 seconden met zijn gezicht tegen de matras geduwd. Wanneer ze hem eindelijk lost, gooit ze al even achteloos een dekentje over het kind.

Het is een greep uit een reeks videobeelden die onze redactie kon inkijken. Verder is onder andere te zien hoe één van de uitbaatsters met haar volle gewicht op het kinderbedje gaat staan om de camera af te dekken met een deken. Dat er een peuter in ligt, lijkt haar niet te deren.

Het was Geert Buyse, de eigenaar van het pand, die aan de alarmbel trok. Hij verhuurt het gebouw aan de uitbaatster en haar dochter. “Recent ontdekte ik dat de camera’s in het kinderdagverblijf afgedekt werden”, aldus de man. “Ik rook onraad en bekeek eerdere beelden uit de maand oktober.”

Drie maanden geschrost

Geert raadpleegde zijn advocaat en maakte de beelden over aan de politie. Uitbaatster C.C. (59) en haar dochter D.C. (25) werden ingerekend, maar zijn ondertussen vrij onder voorwaarden. De crèche - die ook samenwerkte met het OCMW van Oosterzele - is voor minstens drie maanden geschorst op hoogdringende basis. “Het OCMW staat in contact met het agentschap Opgroeien, maar een wondermiddel voor de opvang van de kinderen is er niet”, reageert burgemeester Johan Van Durme (CD&V). “We proberen zoveel mogelijk kinderen te plaatsen via onze eigen dienst Onthaalouders en gaan op zoek naar oplossingen op langere termijn.” De burgemeester benadrukt dat het OCMW nog geen klachten had ontvangen over het kinderdagverblijf. “Anders had ik zelf persoonlijk klacht ingediend bij de politie”, besluit hij.

Quote Het afzetten bij het kinderdag­ver­blijf verliep alsmaar moeizamer. We dachten er eerst niet veel van. Maar toen we na twee maanden op een avond ons zoontje gingen ophalen, vertelden ze ons dat hij twee tandjes kwijt was Szymon Basiak, Vader van kindje in bewuste crèche

Toch viel niet iedereen uit de lucht door het nieuws over de verontrustende beelden. Szymon Basiak (32) zijn zoontje zat een half jaar terug in de bewuste kinderopvang. “In het begin waren we best enthousiast over de twee onthaalmoeders, maar na een aantal weken merkten we dat Leon minder goed begon te eten”, vertelde hij aan deze krant. “Ook het afzetten bij het kinderdagverblijf verliep alsmaar moeizamer en met veel gehuil. We dachten er eerst niet veel van. Kinderen huilen nu eenmaal als ze bij papa of mama weg moeten. Maar toen we na twee maanden op een avond ons zoontje gingen ophalen, vertelden ze ons dat hij twee tandjes kwijt was.” Daar hadden de uitbaatsters geen zinnige uitleg voor. Een arts verzekerde Szymon dat melktandjes niet zomaar afbreken. “Wat ook tegen de borst stootte, is dat niemand ons verwittigd heeft en dat er geen dokter is bijgehaald”, aldus de man.

“Stap naar politie”

Het onderzoek is volop bezig, momenteel is het nog onduidelijk of nog nieuwe klachten zijn neergelegd tegen de uitbaatsters van de crèche. Parket en politie vragen nu aan ouders van mogelijke slachtoffers om zeker naar de politie te stappen. “Mensen die zich slachtoffer voelen in dit dossier kunnen zich melden bij de dienst slachtofferbejegening van de politiezone Regio Rhode & Schelde. We kiezen voorlopig voor een individuele aanpak en communicatie naar slachtoffers toe, een gemeenschappelijk infomoment komt er niet.”

