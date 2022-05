Pieterjan Keymeulen vervangt Marleen Verdonck in raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf

OosterzeleVoormalig schepen Marleen Verdonck wordt in de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Oosterzele opgevolgd door Pieterjan Keymeulen. Het AGB is bevoegd voor het gemeentelijke patrimonium zoals GC De Kluize.

AGB De Kluize werd in 2011 opgericht door het gemeentebestuur Oosterzele. In 2012 werd het, ter voorbereiding van de opening van tal van nieuwe of gerenoveerde zalen operationeel. In juni werd fuifzaal den Amb8 geopend, in september GC De Kluize en in september GC Ijzeren Hekken in Landskouter.

Marleen Verdocnk was van bij de opstart betrokken bij de werking van het AGB, tot 2012 als bestuurder, vanaf 2013 als voorzitter van de raad van bestuur en bevoegd schepen van personeel. Sinds 1 januari 2022 is Marleen schepen af, ze is wel nog bestuurder van het AGB, lid van het directiecomité en voorzitter van de gemeenteraad. In de raad van bestuur wordt ze als voorzitter opgevolgd door Pieterjan Keymeulen, die de raad van bestuur vervoegt, na een eerdere passage als bestuurder tussen 2012 en 2018. Schepen Orville Cottenie nam de bevoegdheid cultuur over op 1 januari. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Paul, die schepen van cultuur was tussen 1995 en 2012.

“Samen met mijn collega’s in de raad van bestuur en het directiecomité willen we met het AGB de nodige faciliteiten scheppen die een ruime cultuurbeleving in onze gemeente mogelijk maken”, zegt de nieuwe voorzitter Pieterjan Keymeulen. “Niet alleen op het Kluize podium, maar ook in onze polyvalente zalen, in onze lokale gemeenschapscentra en de sporthal”.

“Die randfaciliteiten op operationeel vlak nauwgezet en kritisch opvolgen, is één van de voornaamste speerpunten in de werking van het directiecomité”, vult voorzitter van het directiecomité Filip Vermeiren aan. Ze dankten Marleen Verdonck met een boeket bloemen tijdens de voorstelling van het nieuw cultuurseizoen in De Kluize. Dat programma vind je vanaf 25 mei online.