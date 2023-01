Peuters en kleuters Ankerschooltje beloven elkaar eeuwige trouw

Wetteren Conner Rousseau neemt plaats tussen de jongeren van Homaar

Vooruit voorzitter Conner Rousseau schoof vandaag mee met de jongeren aan tafel in Homaar in Wetteren. In deze ‘Groeiplek voor jongeren’ kan de jeugd heel even afstand nemen van de wereld en herbronnen met boeiende workshops en gesprekken.

27 januari