Parket voert onderzoek naar crèche in Oost-Vlaamse Balegem: uitbaatsters brengen nacht in cel door

OosterzeleHet parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar een kindercrèche in het Oost-Vlaamse Balegem. Dat bevestigt de woordvoerster van het parket van Oost-Vlaanderen. Onze redactie kon beelden bekijken van opnames die gemaakt zijn in de crèche. De uitbaatsters brachten een nacht in de cel door maar zijn intussen vrij onder strikte voorwaarden.