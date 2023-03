Overleden man (45) belandde in gracht na avondje op café: “Hij had maar drie pintjes op”

Het slachtoffer is Tom V., een man van 45 jaar die zondagavond een glas was gaan drinken in zijn stamcafé De Kring. Volgens de stamgasten en de cafébaas ging Tom omstreeks 23.00 uur terug naar zijn huis in de Leeuwerikstraat omdat hij maandagmorgen moest werken. “Ik denk dat hij amper drie pintjes heeft gedronken. Het is dus zeker niet zo dat hij dronken of verward het café verlaten heeft”, vertelt de aangeslagen cafébaas aan onze krant. De veertiger, werkzaam als onderstationschef in het Gentse Sint-Pietersstation, belandde even later om nog onduidelijke reden in het ijskoude water van de Molenbeek in Balegem.