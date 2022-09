Oud Huis Sacks bestaat 115 jaar en viert ook 25ste verjaardag van De Kookwinkel

Huis Sacks is al meer dan een eeuw een begrip in het dorp van Oosterzele. Jules Sacks was er zelfstandig loodgieter en opende samen met zijn echtgenote een winkel in ijzerwaren, Leuvense stoven en kookgerei. Dochter Godelieve Sacks nam de zaak over en vandaag staat kleindochter Mariane D’Hont reeds 25 jaar achter de toonbank. Zij gooide het roer om en opende in Huis Sacks een kwarteeuw terug ‘De Kookwinkel’, een gespecialiseerde zaak in potten en pannen, accessoires en decoratie. “Het recept van succesvol ondernemen is geduld”, lacht ze. “Het duurt even voor je een vast klantenbestand kan opbouwen en je mag nooit opgeven. Dat heb ik van mijn grootvader die lid was van het Verzet in WOII. Stilaan breidde ik het aanbod uit en steeds weer investeerde ik in nieuwe tendensen en producten. Dat maakt dat we vandaag nog steeds een goeie zaak runnen”, zegt Mariane.