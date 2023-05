Oppositie vraagt ontslag van OCMW-voorzitter De Turck, maar die bijt van zich af: “Weglopen is mijn stijl niet”

Medewerker (22) Delhaize in Merelbeke stal 17 keer eten tijdens zijn uren: “Betalen kostte mij te veel tijd in mijn pauze”

Een voormalige medewerker van supermarkt Delhaize in Merelbeke riskeert een celstraf van vier maanden wegens de diefstal van voedingswaren in de winkel waar hij aan de slag was. “Ik wilde absoluut niet stelen, ik zou mijn schuld aan het einde van mijn shift terugbetalen.”