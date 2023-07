Opnieuw zomerse parkconcerten in pastorijtuin Moortsele

RESTOTIP. Desayuno: heerlijk brunchen op een boogscheut van de Kinepolis

Er gaat geen week voorbij of er opent in Gent wel ergens een nieuwe brunchzaak. En toch kan ook dat concept nog verrassen, bewijst Eva Mols. Na een verleden als sales manager gooide ze begin april het roer om. Op de rotonde in de Tentoonstellingslaan opende ze Desayuno: “Een zalig moment van ontspanning.”