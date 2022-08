Opnieuw volwaardige kermis in Gijzenzele met heel veel optredens: “Maar alles sluit om 1 uur ‘s nachts"

Moortsele Opnieuw Parkconcer­ten in pastorie­tuin Moortsele

Na een sabbatjaar in 2020 en een pocketeditie in 2021 worden de parkconcerten in de Moortseelse pastorietuin in augustus opnieuw in al hun eer en glorie hersteld. De seniorenraad is ook van de partij met een apero parkconcert op zondag 21 augustus.

29 juli