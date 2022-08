Open Vld Plus na burgerbevraging: “Geen draagvlak voor nieuw administratief centrum”

OosterzeleEr is geen draagvlak bij de inwoners voor de bouw van een nieuw en duur administratief centrum in Oosterzele. Althans dat beweert oppositiepartij Open Vld Plus op basis van een bevraging. Burgemeester Johan Van Durme (CD&V) weerlegt de cijfers.

“96,3 procent van de Oosterzelenaren wil geen nieuw administratief centrum volgens de plannen die de meerderheid nu voorstelt. Zij zijn er, net als Open Vld plus, van overtuigd dat het belangrijker is meer te investeren in verkeersveiligheid, sport en jeugdinfrastructuur, zo blijkt uit een grote burgerbevraging”, zegt Filip Michiels, fractieleider van Open Vld plus. De partij hield een online en huis-aan-huisbevraging en wou weten wat de bewoners willen: een nieuw administratief centrum (AC) van 6,3 miljoen euro of meer investeren in verkeersveiligheid, sport en jeugd.

Volledig scherm Volgens Open Vld Plus is er geen draagvlak voor de bouw van een nieuw administratief centrum. © Open Vld/Danny De Lobelle

“We kregen 791 antwoorden binnen (waarvan slechts 28 anoniem). 762 inwoners antwoordden dat het voor hen belangrijker is meer te investeren in verkeersveiligheid, sport en jeugd. Slechts 29 Oosterzelenaren die de bevraging invulden, geven aan een nieuw administratief centrum, naar het idee zoals de meerderheid nu voorstelt, een goed idee te vinden. Slechts 3,66 procent van de inwoners steunt de plannen van de CD&V-N/VA-meerderheid. Er is dus geen draagvlak”, zegt Michiels. “Ook voor de Oosterzelenaar blijkt dit project van 6,3 miljoen euro te groot er zijn belangrijkere zaken om in te investeren, zoals betere fietsinfrastructuur, sport- en jeugdaccommodatie.”

“Wat met de 10.000 anderen?”

Burgemeester Johan Van Durme (CD&V) is niet onder de indruk van de peiling. “Er wonen 10.700 volwassenen in onze gemeente waarvan er 700 geantwoord hebben. Wat met de mening van die 10.000 anderen?”, vraagt Van Durme zich af. “We zijn financieel zeer gezond. Dat beaamt ook onze financieel directeur. Dus een betere dienstverlening door politie, OCMW en gemeentediensten op één adres op Dorp 1 en verdere investeringen in jeugd, sport en veiligheid in de komende jaren gaan hand in hand”, besluit Van Durme.

Volledig scherm Burgemeester Johan Van Durme aan het oude en toekomstige administratief centrum. © Didier Verbaere

