Oosterzele wil laadpalen op 8 strategische plaatsen

Er zijn verschillende opties voor het plaatsen van een laadpaal. Volledig particulier geniet de voorkeur, maar dat is niet overal mogelijk. Daarom werd een interactieve laadpalenkaart getekend waarbij toekomstige vragen van inwoners naar laadpalen gecombineerd worden met de meest optimale locaties. “Op dit ogenblik zijn 8 strategische laadpalen met elk 2 laadpunten aangevraagd aan het Gemeentehuis van Oosterzele, aan het IZOO op Dorp, in de Boterbloemstraat en de Markt van Scheldewindeke, de Pastorieberg en aan het OCMW in Balegem, het Tramplein Moortsele en in de Schoolstraat in Gijzenzele.Een extra strategische laadpaal wordt in latere fase aangevraagd voor de Rooberg in Landskouter volgens de planning van het Aquafin project”, somt Christ Meuleman op. De prijzen variëren tussen 0,55 en 0,66 euro per kWh.