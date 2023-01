Oosterzele wil een betere spreiding van geldautomaten in deelgemeentes

OosterzeleSinds kort zijn alleen nog geldautomaten te vinden in het centrum van Oosterzele, maar niet langer in de deelgemeentes. Het Oosterzeelse bestuur wil zich niet zomaar neerleggen bij de recente sluiting van de bankautomaten in Scheldewindeke en Balegem. Het schepencollege besliste om daarover een brief te sturen naar de bevoegde ministers.

Sinds kort zijn alleen nog enkele bankautomaten te vinden in de kern van Oosterzele, op loopafstand van elkaar. In Scheldewindeke en Balegem, de andere grote deelgemeentes van Oosterzele, zijn de geldautomaten gesloten. Dat betekent dat burgers van sommige straten zich meer dan vijf kilometer moeten verplaatsen om een bankautomaat te vinden. Het Oosterzeelse bestuur vindt de beperkte beschikbaarheid van geldautomaten niet kunnen in een gemeente met zes deelgemeentes, 13 678 inwoners en een oppervlakte van meer dan 43 km².

De vier belangrijkste grootbanken in België beslisten in 2021 om het aantal geldautomaten drastisch af te bouwen en te vervangen door onafhankelijke CASH-punten die Batopin installeert. Daarmee willen de banken het gebruik van cash geld ontmoedigen en naar eigen zeggen zorgen voor een betere spreiding van de geldautomaten. Na de uitrol zou zo’n 95 % van de Belgen zo’n punt moeten vinden bij zijn woon- of werkplaats. Sinds kort is er ook zo’n CASH-punt in Oosterzele, maar daardoor verdwenen ook de bankautomaten in de andere deelgemeentes.

Bezorgd voor minder digitale inwoners

“Een lokaal bestuur kan geen regels over geldautomaten opleggen aan banken, maar toch legt Oosterzele zich niet zomaar neer bij de situatie en geeft het een signaal. Want vijf kilometer is voor burgers en ondernemers een hele afstand om geld af te halen of te deponeren. Naast geldautomaten kan je ook wel geld afhalen in sommige winkels, maar dat kan alleen tijdens de openingsuren.”

‘We zijn bezorgd over onze minder mobiele mensen en inwoners die digitaal minder vaardig zijn”, zegt schepen Elsy De Wilde. “Niet iedereen zit al op de digitale trein en kan of wil daarin mee. Met een bankautomaat in de buurt kunnen onze inwoners hun geldzaken nog zelf beheren en moeten ze dat niet uit handen geven aan mensen in hun netwerk. Na de vele berichten over phishing hebben sommige mensen ook hun vertrouwen in het digitaal betalen verloren. Zolang cash geld een betaalmiddel is, moet het vlot toegankelijk zijn voor iedereen. Wij vinden dat dat niet langer het geval is in Oosterzele”, laat de schepen weten.

