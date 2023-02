Oosterzele wil een AED op elke sportplek

Momenteel hangt een automatische externe defibrillator aan de sporthal in de Sportstraat in Oosterzele en aan de bibliotheek in de Stationsstraat in Scheldewindeke. “Dat toestel plaatsen op locaties waar veel mensen bij elkaar kunnen komen is geen overbodige luxe. Een AED in een aangepaste kast met duidelijke signalisatie kost ongeveer 3 000 euro. De levensduur van het apparaat is gemiddeld 10 jaar”, zegt schepen van sport Elsy De Wilde. Zij wil nu dergelijke toestellen in de directe omgeving van alle sportaccommodaties zoals een voetbalclub of een dansschool, maar ook bij allerhande evenementen met publiek.