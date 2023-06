Oosterzele streeft naar eerste rookvrije generatie

Prikkelen­de zwavelzuur­wolk ontsnapt bij bloemen­groot­han­del

De brandweer rukte donderdagochtend uit naar de Oude Heerbaan in Wetteren na een incident met zwavelzuur bij bloemengroothandel De Rijcke. Ontstopper was er in contact gekomen met water en dat zorgde voor een prikkelende wolk.