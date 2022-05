Oosterzele schaart zich achter de regenboog: “Geen plaats voor discriminatie"

Oosterzele BELOOFD IS BELOOFD. Komt het nieuwe administra­tie­ve centrum er in Oosterzele? En wat met de beloofde fietssnel­we­gen naar Gent en Zottegem?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd dus voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Oosterzele dat een nieuw ‘gemeentehuis’ wil met alle diensten onder één dak en ook fietssnelwegen beloofde naar Gent en Zottegem.

13:51