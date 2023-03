Oosterzele helpt inwoners om gevels groener te maken

Het gemeentebestuur organiseert sinds 2021 elk jaar een ‘bebloemingswedstrijd’, waarbij het doel is om groene en kleurrijke straten te creëren. “We merken dat de meeste deelnemers focussen op de achtertuin. Hoewel ook die tuinen belangrijk zijn voor de vergroening en ontharding, dragen ze niet meteen bij tot een groenere straat”, aldus het gemeentebestuur. De gemeenteraad nam daarom de beslissing om de wedstrijd een jaar uit te stellen en in 2023 te focussen op geveltuintjes.

“Een geveltuin is een stukje openbare ruimte aan de gevel van een huis, waarop bloemen of struiken groeien. Het is een minieme tuin met een maximaal effect op het straatbeeld. Het fleurt een gevel op en fungeert als een groene oase tussen de grijze tegels. Inwoners kunnen al sinds 2021 hulp voor een geveltuin aanvragen.”

Stoeptegels verwijderen

In samenwerking met VELT wordt ook een praktische workshop georganiseerd op 18 april in zaal IJzeren Hekken, Rooberg 38 in Landskouter. De toegang is gratis. Binnenkort komt er ook een promotiefilmpje online waarin je het effect kan zien van een geveltuin in Gijzenzele.