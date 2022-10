Oosterzele helpt bewoners met stijgende energiefactuur

De dienst Huisvesting en Duurzaamheid informeert en ondersteunt inwoners die vragen hebben over hun energieverbruik, renovatie en premies. De enige maatregel die op lange termijn helpt tegen een hoge energiefactuur is grondig isoleren. Om te weten wat daarvoor nodig is of waar je moet op letten bij het (ver)bouwen van een woning, kunnen inwoners intekenen op Oosterzele Renoveert. Het project biedt twee uur gratis renovatieadvies aan. Meer informatie op https://oosterzele.be/oosterzele-renoveert.html.

Financiële hulp

Maar personen of gezinnen die onvoldoende financiële middelen hebben door ziekte, familiale redenen of stijgende energieprijzen, kunnen ook terecht bij het OCMW voor maatschappelijke dienstverlening. “Elke inwoner uit Oosterzele kan, los van zijn achtergrond of klasse of statuut (zelfstandige of niet), een vraag tot financiële ondersteuning indienen bij het OCMW. Dat kan via mail naar info@ocmwoosterzele.be, telefonisch op 09/362.40.30 of in Gootje 2, 9860 Oosterzele. Het OCMW onderzoekt elke steunaanvraag.