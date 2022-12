Oosterzele dooft straatverlichting vanaf 5 december

Openbare verlichting en monumenten

“Ook de openbare verlichting wordt vanaf 5 december gedoofd tussen 23 en 5 uur van zondagavond tot en met donderdagnacht. Op vrijdag- en zaterdagavond blijft alle openbare verlichting aan. “Vrijdag- en zaterdagavond zijn avonden waarop veel mensen graag een stapje in de wereld zetten. Omdat de veiligheid van onze inwoners voorop staat, zowel in het verkeer als in hun sociale omgeving, blijft de straatverlichting tijdens het weekend wel branden. Het licht op de gewestwegen blijft branden. Hierdoor kan ook het licht in aanliggende straten blijven branden, omdat dezelfde hoogspanningscabine het licht aanstuurt. We gaan ook alle monumentenverlichting van de verschillende kerken en molens in Oosterzele doven”, legt schepen Meuleman uit.