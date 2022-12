Oor zkt. Koor voor éénmalig concert met liedjes uit de lagelandenlijst

Massemen Zanger en dakwerker Marcel De Meester schrijft zijn levensver­haal ‘Tussen de soep en de patatten’

“Ieder verhaal is een 45-toerenplaatje van weleer met drie minuten-en-oneffen blijdschap of hartzeer.” Zo omschrijft Marcel De Meester (68) uit Massemen zijn levensverhaal dat hij neerschreef in zijn boek Tussen de soep en de patatten. De dakwerker en zanger van Charles Traveaux Blues stelt zijn schrijfsels zaterdag voor in Café Posthotel en kruipt ook nog éénmalig achter de microfoon van zijn legendarische bluesband.

15 december