“Ons vertrouwen in dit systeem is zoek”: OCMW Oosterzele weer in opspraak na getuigenis over mishandeling in andere crèche

Schiet het OCMW in Oosterzele tekort bij de opvolging van zijn crèches? Volgens Mama Leonie De Bock (31) wel. Ze getuigt in de nasleep van de sluiting van kinderdagverblijf Olio, waar kindjes op het bed gegooid werden. Haar kindje werd in 2019 mishandeld in een andere opvang in hetzelfde dorp. “Waarom kan in dezelfde gemeente alles opnieuw zo fout lopen?” Burgemeester Van Durme reageert voor het eerst op de kritiek.