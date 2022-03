Nu ook ijs uit de muur bij Joosti’s in Balegem: “Elk jaar een nieuwe automaat om zo de hele regio te veroveren”

Joosti’s is sinds de opening in 2019 een begrip in Oosterzele maar ook voordien was het vers gedraaid ijs van Joris Stilten (59) een voltreffer. De man heeft nog steeds een grote ronde met zijn ijskar maar opende drie jaar geleden ook een ijssalon in de schaduw van de kerk van Balegem. Daar schept zijn vrouw Dominique Quintelier (57) dagelijks meer dan 50 soorten roomijs, bakt wafels en pannenkoeken en serveert verse Italiaanse koffie.

En nu is er dus ook Joosti’s ijs uit de automaat naast de zaak. “Klanten bleven er over zeuren dat ze op maandag en dinsdag geen ijsjes konden kopen en dat we ook ’s avonds om 20 uur gesloten zijn. Dus kwam ik op het idee om ijs in liters, halve liters en kleine hapklare potjes te verkopen via een automaat. Het was even zoeken om zo’n toestel te vinden want je hebt een constante temperatuur van -20 graden nodig. Volgens mijn leverancier staan er in België slechts vijf van deze automaten. Een serieuze investering want dit kost al gauw een kleine auto. Maar ik zie het als een service naar mijn klanten”, zegt Joris.