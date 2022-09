Nieuwe sportvloer in turnzaal van gemeentelijk onderwijs

Landskouter Eighties feestje neemt Landskou­ter 40 jaar terug in de tijd

Het Seizoenscafé kan drie jaar na de Spaanse avond nog eens een zomeractiviteit organiseren in de pastorietuin en Bakkerstraat in Landskouter. Thema is de jaren ’80. The Honey’s laten je swingen en DJ Ambrosius neemt Landskouter 40 jaar terug in de tijd.

17 augustus