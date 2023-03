Nieuwe maatregelen voor ontharding via Vlaams Kampioenschap Tegelwippen: “Gemeenten zijn hitte-eilanden”

Wandeling langs Gondebeek­val­lei met info over ontwikke­lin­gen in natuurge­bied

Het Seizoenscafé, Natuurpunt Oosterzele en Trage Wegen Oosterzele organiseren zondag een wandeling van 6,6 kilometer in en rond de Gondebeekvallei en het Aelmoeseneiebos in Landskouter. Er wordt toelichting gegeven over de recente ontwikkelingen in het natuurgebied.