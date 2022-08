Nieuwe beeldateliers voor kinderen van 6 tot 11 jaar in samenwerking met SABK Zottegem

In Oosterzele wordt het kunstzinnig vrijetijdsaanbod vanaf het schooljaar 2022-2023 verder uitgebreid met beeldateliers voor kinderen van 6 tot 11 jaar. “Uit de inschrijvingscijfers bleek dat de voorbije jaren meer dan 50 ouders van 6- tot 11-jarigen uit Oosterzele wekelijks met hun kinderen naar onze academie in Zottegem of de vestigingsplaats in Sint-Lievens-Houtem afzakten voor de ateliers beeld”, zegt de Zottegemse schepen van cultuur Lieselotte De Roover. “Het aanbod van onze academie valt duidelijk in de smaakt. In Oosterzele is al een zeer succesvolle vestigingsplaats van SAMWD Zottegem, enkel het aanbod beeldende kunst ontbrak nog”, vult SABK directeur Paul Nys aan. Daarom werd samen met de afdeling vrije tijd Oosterzele om de mogelijkheden bekeken.

“We hebben niet getwijfeld en waren meteen overtuigd van de meerwaarde van dit aanbod. In de chalet op de site De Kluize vonden we een inspirerende werkplek. Het eerste schooljaar investeert lokaal bestuur Oosterzele in de werking van de afdeling Oosterzele, maar dat is zaaigeld om vanaf volgend jaar met een gesubsidieerde werking van start te kunnen gaan. Momenteel richten we twee leergangen in op woensdagnamiddag, voor telkens maximum 20 leerlingen”, zegt Pieterjan Keymeulen, schepen van deeltijds kunstonderwijs in Oosterzele.

Oosterzele en Zottegem werken samen in het aanbod voor vrijtijd en organiseren ook Beeldateliers in de chalet aan De Kluize.

Afdeling Stedelijke Academie

Sinds 1977 organiseert de gemeente notenleerlessen om muzikanten op te leiden voor de muziekmaatschappijen van Oosterzele. Het was meteen de start van een florerende gemeentelijke muziekschool. Sinds het schooljaar 2000-2001 werd de gemeentelijke muziekschool geleidelijk een filiaal van de Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans (SAMWD) Zottegem. En sinds 2014 betrekken ze de gebouwen van het Gemeentelijk Instituut voor Lager Onderwijs (GILO) Scheldewindeke voor muziek en een lokaal in de bibliotheek voor piano. De dansafdeling heeft haar uiteindelijke stek gevonden in het GILO Oosterzele.

Praktische info

De lessen beeldatelier vinden plaats op woensdagnamiddag in de chalet op de site De Kluize in Oosterzele van 13.30 tot 15.10 uur voor 6, 7 en 8-jarigen (1ste, 2de en 3de leerjaar dagonderwijs) en van 15.20 tot 17.00 uur voor 9, 10 en 11-jarigen ( 4de, 5de , 6de leerjaar dagonderwijs). Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 kan tot 30 september, via Mijnacademie.be/sabkzottegem. Inschrijvingsgeld bedraagt 74 euro voor jongeren van 6 tot 17 jaar.

