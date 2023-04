N-VA Oosterzele wil opnieuw zomerschool: “Eén positief gevolg van corona"

Buurvrouw Mieke vangt slachtof­fers op na nachtelij­ke brand: “Meesten waren aangedaan maar rustig”

Bij een brand in een appartementsgebouw aan de Roosbroeklaan in Wetteren in de nacht van dinsdag op woensdag moesten 24 bewoners geëvacueerd worden. Een tiental van hen werd opgevangen in de woonkamer van buurvrouw Mieke Dossche. “Toen we brand zagen, hebben we meteen onze deur open gezet”, vertelt de vrouw.